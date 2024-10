Aposentadoria negada

A ex-deputada estadual, ex-deputada federal e ex-vice-governadora Cida Borghetti (PP)não se manifestou nas redes sociais sobre a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal da Primeira turma, que por unanimidade negaram o recurso (agravo regimental) que buscava sua aposentadoria vitalícia por ter sido governadora por 9 meses em 2018. O valor da pensão especial chega a R$ 35.845,22.

Os ministros acompanharam o voto da ministra Cármen Lúcia, que havia negado, monocraticamente, o pedido do benefício dias antes. A defesa da ex-governadora chegou a pedir a retirada do recurso da pauta do julgamento virtual, mas a ministra Cármen Lúcia negou. (inf Angelo Rigon)