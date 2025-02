Assessora de vereador é exonerada do cargo

A exoneração da assessora do vereador Geremias Vicente da Silva (PL), Alessandra Cabrél do Nascimento, acusada de dar golpe em dezenas de pessoas por causa de uma excursão para Bombinhas (SC) no final do ano passado foi formalizado no início da tarde desta sexta-feira, 7.

O vereador que tomou conhecimento dos fatos, decidiu pela exoneração de sua assessora para que ela tivesse um tempo maior para ajustar o seu direito a ampla defesa no caso, Geremias destacou ainda que não concorda com esse tipo de situação supostamente creditada a Alessandra, e que neste momento a sua exoneração seria a melhor atitude a se tomar.

Em audio de aplicativo, o marido de Alessandra comenta que ele era o responsável pela agência de viagens, que sua mulher era apenas secretária, sem participação na parte administrativa da empresa.