O Deputado Estadual Do Carmo esteve em Apucarana nesta segunda-feira, 06, em visita ao gabinete do novo prefeito Rodolfo Mota. Acompanhado pela prefeita de Japurá, Adriana Polizer, o parlamentar reforçou seu compromisso com a cidade, destacando a destinação de recursos para setores que necessitam de investimentos e atenção.

O encontro, que também contou com a presença do vice-prefeito Marcos da Vila Reis e do secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Émerson Toledo Pires, foi uma oportunidade para discutir as principais demandas de Apucarana e buscar soluções conjuntas. Do Carmo aproveitou a ocasião para reiterar sua disposição em apoiar o município, assegurando que recursos serão encaminhados para diversas áreas da administração local.

Após a reunião no gabinete, o deputado seguiu para a Autarquia Municipal de Educação, onde conversou com servidores e outros membros da equipe da pasta. Durante o encontro, Do Carmo garantiu que a área da educação também receberia atenção especial, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de Apucarana em múltiplos setores.

A visita do deputado foi vista como um sinal de apoio contínuo ao município, com o objetivo de promover melhorias para a população local. (inf Reporter do Vale)