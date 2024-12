RPC demite Wilson Kirsche após 30 anos de carreira no jornalismo paranaense

A RPC, afiliada da Globo no Paraná, segue realizando mudanças significativas em sua equipe jornalística, com cortes que têm gerado grande repercussão. Nesta terça-feira (10), foi anunciada a demissão de Wilson Kirsche, um dos repórteres mais renomados da emissora. A saída de Kirsche acontece poucos dias após o desligamento de Ana Zimmerman, outro grande nome do jornalismo local, sinalizando um movimento de reestruturação na empresa.

Wilson Kirsche, conhecido por sua atuação como repórter do Jornal Nacional e por ser âncora substituto do telejornal Boa Noite Paraná, encerra um ciclo de quase três décadas na RPC. A decisão foi comunicada ao jornalista enquanto ele preparava uma matéria especial em homenagem ao escritor Dalton Trevisan, célebre autor paranaense conhecido como o “Vampiro de Curitiba”.

A trajetória de Kirsche na RPC é marcada por coberturas de grande relevância, incluindo reportagens de destaque no cenário nacional e internacional. Sua presença como âncora e repórter conferia credibilidade e experiência à programação da emissora, tornando sua saída um marco expressivo na história recente do jornalismo paranaense.

A demissão de dois profissionais de peso em tão curto intervalo gerou questionamentos entre espectadores e colegas da área, levantando discussões sobre as mudanças estratégicas na RPC. Embora a emissora não tenha divulgado detalhes sobre os motivos dessas decisões, a movimentação parece refletir um esforço de reestruturação alinhado a um cenário mais amplo de ajustes no setor midiático.

Com a saída de Kirsche, a RPC perde uma figura que acompanhou de perto a transformação do jornalismo televisivo no Paraná e construiu uma sólida relação com o público. A homenagem ao escritor Dalton Trevisan, interrompida pela notícia de seu desligamento, simboliza o compromisso que marcou sua carreira: a dedicação à cultura e à informação de qualidade. (inf XV Curitiba)