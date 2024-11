36 dias depois, outra comoção

Está sendo velado na sala 6 da Capela do Prever da Zona 2 o corpo de Leandro Felix, 50. Ele faleceu ontem à noite, 36 dias depois da morte de sua filha, Isabely Cristina dos Santos Felix, 19, que estava numa motocicleta que foi atingida por um Porsche que passou o final vermelho na avenida Gastão Vidigal, cruzamento com avenida Petrônio Portela.

O carro era pilotado por Francis Mayko Alves, 38, que não foi preso apesar das imagens de câmeras mostrarem que ele cometeu a infração de trânsito. Além da morte da jovem, que estava como passageira numa motocicleta, seu namorado, Tiago de Souza, 21, teve as pernas quebradas. O casal foi lançado a metros de distância do local e o piloto sobreviveu após atendimento médico.

Seu Leandro, que chegou a ser entrevistado no programa Encontro, da Rede Globo, estava debilitado, não estava se alimentando, em estado depressivo, e na última quinta-feira foi hospitalizado por problemas como pancreatite, resultado de ter adoecido após a morte da filha. A morte de Leandro Felix está provocando uma comoção em Maringá, uma vez que o acidente teve repercussão nacional, e o motorista da Porsche fugiu do local do acidente e não prestou socorro às vítimas. Protestos foram realizados no local do acidente. O sentimento é de que a atitude criminosa do motorista acabou com uma família. O pai questionava o motivo de o motorista não ter sido preso.

As manifestações da Delegacia de Trânsito na apuração do caso eram de que o fato foi meramente culposo, sem intenção; o motorista demorou para se apresentar e quando o fez seu interrogatório foi rápido, segundo pessoas que cobrem a área policial. A 23ª Promotoria de Justiça denunciou Francis Mayco e pediu pagamento de indenização de ao menos R$ 100 mil à família da vítima fatal e de R$ 30 mil ao condutor da motocicleta.

O advogado da família de Isabely, Rafael Cruz, confirma que os pais de sofreram muito com a morte da jovem e que Leandro, com quem havia conversado pouco antes de ser hospitalizado, estava inconsolável. O sepultamento de Leandro Felix está marcado para as 17h30, no Cemitério Municipal de Maringá. (inf Angelo Rigon)