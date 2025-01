Transtorno

Um ônibus de linha com problemas mecânicos travou parcialmente a rotatória da avenida Sincleir Sambatti com a rua Carmen Miranda, no Conjunto Cidade Alta em Maringá. O coletivo estava com passageiros desde às duas horas da manhã desta sexta-feira, 24, e ficou parado na rotatória de acesso ao contorno sul.

Logo pela manhã o trânsito no local, que tem um volume alto de veículos, ficou prejudicado. Somente por volta das 9h30 que o ônibus foi consertado e pode seguir viagem, desobstruindo o local. (foto Devanir Almenara)