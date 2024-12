Trabalhador é entubado após ser atingido por lixadeira no pescoço

Um trabalhador sofreu um acidente enquanto realizava serviço no telhado de uma casa localizada no Jardim São Silvestre, em Maringá. Foi no final da manhã desta quinta-feira, 5, quando o pedreiro Edson da Silva, de 47 anos, foi atingido por uma lixadeira.

Conforme apuração do site, a vítima manuseava o equipamento quando uma parte do disco foi lançada contra seu pescoço causando uma perfuração. O patrão ao ver o funcionário perdendo bastante sangue colocou no veículo e deslocou até o Hospital Municipal.

Chegando na entrada do hospital, uma equipe do Samu que estava chegando com um paciente prestou os primeiros atendimentos realizando um procedimento para estancar o sangue. Uma equipe médica do Samu foi acionada devido ao ferimento ser grave.

O paciente foi entubado e em seguida levado ao Hospital Municipal para realizar um exame de tomografia. O pedreiro foi transferido ao Hospital Universitário onde já passou por um procedimento cirúrgico. Familiares comentaram nas redes sociais que o trabalhador está fora de perigo. (inf André Almenara)