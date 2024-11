TJPR elege primeira mulher

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná definiu hoje nova cúpula diretiva da Corte para o biênio 2025-2026. A desembargadora Lídia Maejima foi eleita presidente e será a primeira mulher da história a ocupar o cargo de chefe do Poder Judiciário paranaense.

“Externo a todos indistintamente os meus sinceros agradecimentos pela confiança que depositaram em meu nome para dirigir o nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Terminada a eleição, o momento é de união e diálogo institucional. Tenho plena consciência da redobrada responsabilidade que recai sobre meus ombros não só pela missão de dirigir o quarto maior tribunal do nosso país, mas também por ser a primeira mulher a receber esta nobre missão”, declarou a presidente eleita. “Reafirmo a todos que meu único propósito ao me dispor a dirigir este tribunal é o de fazer o melhor pelo nosso Judiciário para consequentemente proporcionar a melhor prestação jurisdicional para o povo do estado do Paraná”, completou a desembargadora Lídia Maejima.

O perfil – O atual presidente do TJPR, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, parabenizou a nova presidente. “Nós todos desejamos que possa realizar um profícuo trabalho coroando com muito êxito uma belíssima história dentro desta honorável Corte. Parabéns e conte com o apoio integral deste tribunal para a sua gestão”, afirmou.

A eleição, realizada em sessão do Tribunal Pleno, foi transmitida no canal TJPR-Sessões, no YouTube.

Também foram eleitos para a cúpula: o des. Hayton Lee Swain Filho como 1º vice-presidente; o des. Fábio Haick Dalla Vecchia como 2º vice-presidente; o des. Fernando Wolff Bodziak como corregedor-geral da Justiça; e a desa. Ana Lúcia Lourenço como corregedora. O novo ouvidor-geral será o des. Ruy Alves Henriques Filho e ouvidor será o des. José Américo Penteado de Carvalho.

A eleição também definiu dez novos integrantes para o Órgão Especial e quatro membros do Conselho da Magistratura.