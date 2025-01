Rapaz de 36 anos morre em Paiçandu após colisão entre motos

O acidente aconteceu na noite de sábado, 25, no início da avenida Silvio Alves, na cidade de Paiçandu. Cleberson Aparecido Eugênio, 36 anos, faleceu ao se envolver em uma batida entre duas motocicletas.

Conforme o que foi apurado, os dois pilotos trafegavam pela avenida em lados opostos quando houve uma colisão frontal. Os dois motociclistas se feriram. O piloto da Yamaha sofreu apenas escoriações sendo socorrido pelo Samu de Paiçandu.

Já o piloto Cleberson sofreu uma parada cardíaca. Equipe do Siate e médica do Samu de Maringá ao chegar no local já iniciou os procedimentos de entubação e reanimação cardiorrespiratória. Após diversas tentativas de reanimação, o paciente não respondeu aos procedimentos e morreu.

Uma equipe do SOE da Polícia Penal que passava pelo local auxiliou na ocorrência até a chegada da Polícia Militar. O corpo de Cleberson Eugênio foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal de Maringá. A Polícia Civil deverá requisitar vídeo de camera para apurar os fatos. (inf André Almenara)