Primeiro a desistir

Anunciado oficialmente em 4 de novembro como futuro secretário de Assuntos Metropolitanos da gestão Silvio Barros II (PP), o coronel da reserva da PM Adilson Castilho Casitas abriu mesmo mão do cargo, segundo antecipado aqui ontem e confirmado hoje pela assessoria do prefeito eleito.

De acordo com a assessoria, Casitas, sogro do presidente do Podemos de Maringá (partido que apoiou o PP e ganhou três secretarias), declinou do convite por “motivação familiar e que, por isso, precisará se dedicar aos compromissos pessoais”. Casitas já havia visitado a Ametro ao menos duas vezes, para conhecer o funcionamento da secretaria.

Ainda de acordo com a assessoria, o prefeito eleito informou que “outro nome será analisado para o cargo e em breve anunciado” e que Casitas segue na equipe de transição. Silvio Barros II já escolheu Vanessa Vicentin, mulher do pastor titular da 2ª Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, que veio de Dourados (MS). Ela terá como superintendente o atual presidente da Câmara de Sarandi, o Nildão (PP). (inf Angelo Rigon)