‘Prêmio Inova Maringá’ anuncia vencedores da 2ª edição; dois projetos da Prefeitura foram premiados

Projetos de inovação de Maringá foram reconhecidos com a entrega do ‘2º Prêmio Inova Maringá’, promovido pela Prefeitura de Maringá, por meio da Agência Maringá de Tecnologia e Inovação (Amtech). A premiação reconhece projetos que contribuem para tornar a cidade mais tecnológica, inteligente, sustentável e eficiente. A cerimônia de entrega do Prêmio foi realizada nesta quarta-feira, 27, no Sicredi Déxis, e contou também com a entrega de certificados do ISS Tecnológico.

O Prêmio Inova Maringá teve 15 vencedores em três modalidades: Inovação em Produtos, em Serviços e Processos/organizacional. Os projetos inscritos foram realizados entre julho de 2023 e julho de 2024 e promoveram mudanças significativas nas organizações. Os critérios analisados foram: criatividade e inovação, aplicabilidade e funcionalidade, os impactos e a apresentação de cada projeto.

As categorias foram divididas em startups, micro e pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, instituições de ensino e pesquisa, ambientes de inovação, organizações públicas e secretarias e entidades sem fins lucrativos.

“Maringá é uma cidade inovadora, inteligente e comprometida com a qualidade de vida da população. O Prêmio Inova Maringá, que já está na segunda edição, reconhece e valoriza grandes ideias que transformam a vida dos maringaenses”, destaca o prefeito Ulisses Maia.

Projetos do município – A Prefeitura de Maringá foi finalista da categoria organizações públicas e secretarias, com projetos das secretarias de Obras Públicas (Semop), Esporte e Lazer (Sesp), Gestão de Pessoas (Segep) e Urbanismo e Habitação (Seurbh).

A metodologia ‘Building Information Modeling (BIM)’, da Semop, foi premiada na modalidade Inovação em Processos/organizacional. Implementado pelo município, em parceria com o Senai, o método é utilizado na elaboração, aprimoramento e fiscalização de projetos de obras públicas, uma tecnologia inovadora para tomada de decisão de projetos com fornecimento de dados técnicos.

Na categoria Inovação em Serviços, o ‘Programa de Zonas Especiais de Interesse Social (ProZeis)’ foi o vencedor. O projeto coordenado pela Seurbh identifica áreas com potencial construtivo que não poderiam receber edifícios verticais para transformar em locais de habitação popular. Um terço das unidades é destinado para famílias com renda de até três salários mínimos e as demais para famílias com até seis salários mínimos. As famílias têm acesso a subsídios, que oportunizam financiamento com valor mais baixo que aluguel.

O ‘Fazendo Justiça’, da Segep, e o ‘Estação Ingá’, da Sesp, foram os outros projetos do município finalistas do ‘Prêmio Inova Maringá’.

ISS Tecnológico – A cerimônia de premiação também contou com a entrega de certificados do ISS Tecnológico para mais seis empresas maringaenses habilitadas em edital. O programa oferece benefícios a empresas com projetos de inovação com vantagem competitiva e gerador de novos empregos. Com a adesão, as instituições podem ter até 40% de benefício fiscal na declaração do Imposto Sobre Serviços (ISS).

Com essa entrega, a Prefeitura completou a destinação de R$ 2 milhões em 2024. Foram três editais publicados, 51 empresas habilitadas e mais de 250 empregos gerados.

Confira abaixo os vencedores do 2° Prêmio Inova Maringá:

Organizações públicas e secretarias | Inovação em processos/organizacional

Secretaria de Obras Públicas – Building Information Modeling

Organizações públicas e secretarias | Inovação em serviços

Secretaria de Urbanismo e Habitação – ProZeis

Startups, micro e pequenas empresas | Inovação em produtos

Tinbot Robótica Ltda – Gregor: Automatização de acesso

Startups, micro e pequenas empresas | Inovação em serviços

OGênio Soluções Digitais – OGênio Bot

Médias empresas | Inovação em produtos

Beck Hauser Indústria – Beck Primo

Médias empresas | Inovação em serviços

TAC Pavan – Frigosoft

Grandes empresas | Inovação em produtos

Cocamar – Novas embalagens da Cocamar

Grandes empresas | Inovação em serviços

Sicredi Déxis – Digital Dexis: Omnicanalidade no atendimento

Grandes empresas | Inovação em processos/organizacional

Tecnospeed – Melhores Escolhas

Instituição de ensino | Inovação em produtos

UEM – Biosolutions

Instituição de ensino | Inovação em processos/organizacional

Uningá – Célula de fabricação em empresa de autopeças

Ambiente de inovação | Inovação em serviços

União Maringaense de Ensino – Hub de Inovação Digital – Smart Space

Entidades e associações | Inovação em produtos

Enactus UEM – Dignitá – Bolsas feitas com lonas recicláveis para paratletas

Entidades e associações | Inovação em serviços

Acim – Programa ENE