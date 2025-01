Prefeitura de Maringá inicia mutirão de limpeza e roçada no Cemitério Municipal

Equipes da Secretaria de Limpeza Urbana iniciaram no sábado, 4, um mutirão de roçada e limpeza no Cemitério Municipal. Os servidores municipais realizam o recolhimento de galhos, resíduos de construção das sepulturas e materiais que foram descartados de maneira irregular. Os serviços seguirão nas próximas semanas.

O secretário de Limpeza Urbana, Vagner Mussio, destaca que os serviços serão realizados em toda a área do Cemitério, que tem 255 mil metros quadrados e cerca de 35 mil sepulturas. “Desde sábado, nossas equipes atuam em diversas frentes para garantir a manutenção e conservação do Cemitério. Seguiremos com um trabalho intenso de limpeza e roçada nas próximas semanas”, destaca.

O município orienta a população sobre a importância do descarte correto de resíduos, principalmente de materiais que acumulam água, como vasos com ornamentações plásticas e sacolas ou pacotes com plástico, para evitar criadouros do mosquito da dengue.