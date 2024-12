Polícia Federal prende Braga Netto

A Policia Federal prendeu neste sábado Braga Netto, ex-vice de Bolsonaro na chapa de 2022. Ele é alvo do inquérito do golpe. A PF cumpre mandados de busca e apreensão na casa dele, em Copacabana. Os mandados, diz nota da PF divulgada há tempo, foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal por obstrução da justiça.

Será entregue ao Comando Militar do Leste e ficará sob custódia do Exército. A informação é da jornalista Andreia Sadi, da GloboNews. Trata-se de desdobramento do inquérito, dos quais é um dos alvos, que apura a tentativa de golpe de estado que buscava impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio da Silva, que envolveu cerca de 40 pessoas do governo anterior. O ex-ministro da Defesa é apontado como um dos articuladores do golpe. O coronel Flávio Botelho Peregrino, assessor do general, também foi alvo de mandado, em Brasília (DF).

De acordo com depoimento do ex-auxiliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, coronel Mauro Cid, o ex-militar Braga Netto foi arquiteto do golpe e teria financiado atos ilícitos dos chamados “kids pretos”, força especial do Exército. (Foto Marcos Corrêa/PRe)