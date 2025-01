Mulher é socorrida após sofrer acidente

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 23, no cruzamento das ruas Cristal com Professor Itamar Orlando Soares, na zona 7, em Maringá. A condutora de um Toyota Corolla Cross que seguia pela rua Cristal invadiu a preferencial de uma caminhonete Mitsubishi Pajero.

A colisão entre os dois veículos foi tão forte que fez o automóvel tombar. A condutora do carro conseguiu sair do interior do veículo com ajuda de populares. Ela foi socorrida por uma equipe do Siate. O motorista da Pajero recusou atendimento. (inf André Almenara)