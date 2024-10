Mulher de 29 anos morre de acidente após motorista cruzar preferencial

O acidente aconteceu no final da tarde de domingo, 13, no cruzamento da Avenida São Judas Tadeu com Rua Pioneiro Olinto Mariani, no Jardim Diamante em Maringá. A colisão envolveu uma motocicleta CG Titan e um automóvel VW Gol.

Conforme apurado, um homem de 40 anos que dirigia o automóvel seguia pela São Judas Tadeu quando realizou uma conversão para entrar na Rua Pioneiro Olinto Mariani. O piloto da moto seguia pela São Judas Tadeu sentido centro.

O condutor do VW Gol ao realizar a conversão invadiu a preferencial causando a batida. O motociclista sofreu ferimentos graves. Já a garupa Fabiana Gâmbaro, de 29 anos, infelizmente morreu minutos depois.

A Polícia Militar não forneceu o nome do motorista. O condutor que provocou o acidente foi conduzido ao plantão da Polícia Civil para ser ouvido por um delegado. Fabiana Gâmbaro era formada em agronomia. Ela era mãe de uma criança de 7 anos. (inf André Almenara)