Motorista morre e outras duas pessoas sofrem ferimentos graves em acidente

O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 1º, na rodovia PR-317, proximidades do Aeroporto Regional de Maringá. Uma família que estava em um VW Fox bateu com muita violência contra uma árvore após uma colisão com um Jeep Compass.

O motorista do Fox que seguia sentido Floresta decidiu mudar da pista da direita para a esquerda. Ao mudar de faixa, o Jeep que trafegava pela pista da esquerda atingiu a traseira do Fox. Com o impacto, o Fox foi arremessado para fora da pista, vindo atingir a árvore.

Uma testemunha que estava atrás disse que o Fox capotou primeiro e em seguida bateu com força na árvore. Uma equipe da Guarda Municipal de Maringá que passava pelo trecho acionou os bombeiros e prestou os primeiros atendimentos.

Uma adolescente de 17 anos que estava no banco traseiro foi ejetada do veículo. A vítima foi socorrida apresentando ferimentos moderados. Equipes do Corpo de Bombeiros montaram uma estrutura de resgate e salvamento para retirar o condutor e a passageira do veículo.

O condutor de 57 anos morreu na hora. A esposa do motorista de 55 anos precisou ser entubada. O estado de saúde dela é gravíssimo. Ocupantes do Jeep Compass recusaram atendimento. A família do Fox estava seguindo para Campo Mourão onde reside. (inf/foto André Almenara)