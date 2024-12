Motorista é resgatado após sofrer acidente grave na rodovia

Um homem de 37 anos ocupando um automóvel Renault Logan com placa de Maringá sofreu um acidente grave na tarde deste sábado, 7, na rodovia PR-323, entre a cidade de Paiçandu e o distrito de Água Boa. O motorista que estava sozinho no veículo seguia sentido Maringá quando capotou.

Uma equipe do Samu de Paiçandu chegou em poucos minutos após o acidente acontecer. Foi pedido apoio ao Corpo de Bombeiros de Maringá, pois a vítima estava impossibilitada de sair do carro, que ficou tombado no canteiro central da rodovia. Foi preciso cortar o teto do veículo para retirar o condutor.

O motorista apresentava lesões leves em crânio e tórax. Após ser avaliado na ambulância, André Luiz Truzzi foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Santa Casa. Bombeiros acreditam que a velocidade acima da permitida e a chuva podem ter contribuído para o acidente. (inf André Almenara)