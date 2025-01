Motorista é preso após atropelar ciclista em Maringá e fugir sem prestar socorro

Na manhã deste sábado, 18, um ciclista foi vítima de atropelamento na rotatória da Avenida Gastão Vidigal, em Maringá. Segundo informações da Polícia Civil, o acidente foi causado por um veículo VW Golf prata, cujo condutor fugiu do local sem prestar socorro.

A 9ª Central Regional de Flagrante, sob a supervisão do delegado Victor Batista, iniciou as investigações imediatamente após receber a denúncia. Com agilidade, os agentes identificaram o veículo e prenderam o motorista em flagrante por crimes de trânsito relacionados ao atropelamento.

A vítima foi atendida e, felizmente, sofreu apenas ferimentos leves. O motorista está detido e à disposição da justiça, enquanto a delegacia especializada continua com as investigações. (inf Hoje Maringá)