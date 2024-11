Motociclista morre ao tentar ultrapassagem

Um jovem motociclista, ainda não identificado, morreu no início da manhã desta terça-feira, 19, em Maringá. Segundo testemunhas, o motociclista que conduzia uma Honda Biz, ao tentar passar entre dois veículos na avenida Colombo próximo ao cruzamento com a avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, colidiu com um caminhão guindaste.

O acidente foi no sentido da avenida Colombo a Sarandi. Equipes de socorristas foram acionadas para o atendimento, mas ao chegarem no local, por volta das 7h40, só puderam constatar a morte do rapaz.