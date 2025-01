Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente com caminhonete

Um grave acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira, 27, na rua Antônio de Paula Antonucci, cruzamento com avenida das Torres, no Jardim Diamante em Maringá. O motociclista Edivaldo Santos, 50 anos, invadiu a preferencial e foi atingido por uma caminhonete GM S10.

Edivaldo pilotava uma moto Honda NXR 125cc quando invadiu a preferencial da camionete. A batida entre os dois veículos foi muito forte. O motociclista que não estava com o capacete totalmente encaixado bateu com muita violência a cabeça contra o para-brisa da S10. O motociclista ficou desacordado segundos depois da batida.

Populares tentaram acudir o homem que não respondia aos sinais. Uma equipe do Siate com apoio do Veículo de Intervenção Rápida do Samu deslocaram ao local.

O médico imediatamente ao verificar as condições do paciente já o entubou. A vítima apresentava uma grave lesão em crânio, trauma de tórax e fratura exposta na altura do tornozelo com suspeita de amputação.

Após ser estabilizado, Edivaldo foi cuidadosamente colocado na ambulância e transportado ao Hospital Bom Samaritano. Durante cirurgia, a equipe médica do hospital precisou amputar a perna do paciente na altura do joelho.

Conforme apurado pelo site, Edivaldo permanece em coma induzido com risco de morte. O site também conseguiu outras duas informações. Era os últimos dias de férias de Edivaldo. Ele é servidor da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Maringá. (inf André Almenara)