Morre o ator Ney Latorraca

O ator Ney Latorraca morreu aos 80 anos na manhã desta quinta-feira, 26, em decorrência de uma sepse pulmonar, consequência do agravamento de um câncer de próstata. O artista estava internado desde o dia 20 na Clínica São Vicente da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.

Antonio Ney Latorraca era natural de Santos, em São Paulo. Aos seis anos de idade, fez uma participação em uma radionovela da Record. Durante a década de 1970, atuou em vários espetáculos, entre elas: Hair (1970), Jesus Cristo Superstar (1972), Bodas de Sangue (1973) e A Mandrágora (1975).

Sua estreia como ator na TV Globo, onde ficou por mais de 50 anos, foi com a novela Escalada (1975) e, ao longo da carreira, se destacou em novelas e programas humorísticos, como Rabo de Saia (1984), Vamp (1991) e TV Pirata.

Ney Latorraca deixa o marido, o ator Edi Botelho, com quem era casado há 30 anos. O local, horário do velório e cremação do corpo ainda não foram divulgados.

Ney Latorraca foi diagnosticado com câncer de próstata em 2019. Na ocasião, o ator chegou a ser operado para a remoção da próstata e não apresentou mais sinais da doença até agosto deste ano, quando o câncer voltou em metástase, espalhado por diferentes regiões do corpo.

O artista passou por um tratamento inicial, mas não obteve sucesso.