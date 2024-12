Morre Edson José de Oliveira

Faleceu no início da noite desta segunda-feira, 2, no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, o comerciante maringaense Edson José de Oliveira, 48. O velório, na Capela do Prever, e o sepultamento, que deve acontecer amanhã à tarde, ainda não foram definidos.

Conhecido como Edson Edi, era proprietário da Eletro São José, no Jardim Alvorada, e sócio da casa de eventos Porto Café. Ele adoeceu ao retornar de evento promovido por uma indústria japonesa. Chegou a ser hospitalizado em Maringá e transferido para a capital do estado. Um outro empresário que esteve com ele no Japão retornou com H1N1, mas foi hospitalizado e teve alta.

Edson deixa mulher e duas filhas. (inf Angelo Rigon)