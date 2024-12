Mais prazo

Na sexta-feira, 13, a juíza Daniela Palazzo Chede Bedin, da 137ª Zona Eleitoral, deu prazo de três dias para citação do ex-vereador e vereador eleito Odair Fogueteiro (PP), que disputou as eleições municipais graças a uma liminar. O MPE pediu o cumprimento das penalidades da ação do nepotismo, com trâmite em julgado, por causa da suspensão dos direitos políticos.

O prazo para apresentação de contrarrazões atende termos do artigo 267 do Código Eleitoral. Se o ex-vereador apresentar novos documentos, o Ministério Público Eleitoral terá mais dois dias para se manifestar. Em seguida, o caso segue para o Tribunal Regional Eleitoral. O MPE pede a cassação do diploma de vereador recebe por Odair Silva Lima no dia 10. (inf Angelo Rigon)