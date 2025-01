Homem deita sobre capô de carro para não deixar motorista fugir

Uma briga de trânsito terminou em prisão em Maringá. Foi na tarde de quarta-feira, 29, no cruzamento das avenidas Paraná com Colombo, na zona 7, onde houve uma pequena colisão envolvendo dois carros. Após uma discussão entre os motoristas, um deles sobe no capô de um GM Corsa para evitar uma fuga.

O motorista do Corsa então arranca com seu veículo com o outro condutor em cima do capô. Um dos envolvidos usando uma barra de ferro bate várias vezes contra o para-brisa do Corsa. Temendo ser atropelado, o rapaz pula do Corsa e aciona a Guarda Municipal.

Depois de alguns minutos, o motorista do Corsa é detido pelos agentes de segurança. O condutor que teve o carro amassado disse que teve essa reação pois o condutor do Corsa avançou com o veículo para cima de sua esposa que está está grávida e ainda segurava um bebê de um pouco mais de 1 ano.

“Eu fiz tudo isso pois vi minha família em perigo“, disse o motorista. O condutor do Corsa que não aceitou assoprar o aparelho etilômetro foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Maringá. Algumas testemunhas serão arroladas para serem ouvidas em seguida. (inf André Almenara)