Gol se prepara para alta temporada

A Gol Linhas Aéreas, maior companhia aérea do Brasil, anunciou sua malha aérea para a alta temporada doméstica de verão em 2025. Em janeiro, a companhia oferece um total de 20.426 operações e aproximadamente 3,7 milhões de assentos (entre voos nacionais e internacionais), refletindo um crescimento significativo em sua conectividade tanto no Brasil quanto no exterior, com a adição de 23 novos mercados. Só no mercado doméstico, serão 18 mil voos e 3,42 milhões de assentos disponibilizados em janeiro de 2025.

Em comparação com novembro de 2024, a Gol terá um incremento de 18% em suas operações, com destaque para as rotas entre Sudeste e Nordeste, e as novas ofertas internacionais. Em janeiro, mês tradicionalmente em que a demanda é mais acentuada por viagens de lazer, serão, em média, 628 decolagens diárias.

A região Nordeste, conhecida por suas belas praias e cultura vibrante, terá um crescimento significativo na oferta de voos em janeiro do próximo ano, com um aumento de 42% em comparação a novembro de 2024. Serão disponibilizados mais de 1 milhão e 300 mil assentos para a região.

No Centro-Oeste, a movimentação também apresenta avanços significativos. Haverá um aumento de 6% no número de voos, com destaques em destinos como Bonito e Caldas Novas, pérolas nacionais do turismo de natureza, que crescerão 89% e 44%, respectivamente. Outro fato importante é o fortalecimento das operações internacionais a partir de Brasília, que crescerão 140%. Na capital federal, a companhia irá dobrar a oferta para Miami e Orlando, com até dois voos diários para cada destino norte-americano. Ainda serão retomadas as ligações anuais sem escalas de Brasília para Cancún, no Caribe mexicano, e para Buenos Aires, capital argentina. Já em fevereiro, será a vez de Bogotá, na Colômbia, ser ligada com voos diretos para o hub da Gol no Aeroporto Internacional JK.

A região Sudeste, conhecida por sua diversidade turística, cultural e econômica, terá um crescimento significativo na oferta de voos em janeiro de 2025, com um aumento de 15% em comparação a novembro de 2024. Serão disponibilizados mais de 3 milhões de assentos para a região, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, que ganharão, somadas, mais de 217 mil assentos para os destinos nacionais mais demandados durante o verão. Além desses, em GRU haverá o lançamento de novas rotas internacionais (San José – Costa Rica; Aruba, Caribe), enquanto no Rio ampliaremos em 45% a oferta internacional, que compreenderá Buenos Aires, Córdoba e Rosário, na Argentina, além de Montevidéu, no Uruguai.

A malha aérea da região Sul apresenta um crescimento relevante para a alta temporada de verão de 2025, com um aumento de 17% em relação a novembro de 2024. Esse avanço se traduz na adição de 140 mil assentos extras, elevando o total de assentos disponíveis para mais de 860 mil em janeiro próximo. Entre os maiores destaques, Porto Alegre retoma a malha completa e ganha novas ligações sem escalas para Salvador. Em Foz do Iguaçu e Navegantes/Balneário Camboriú, a oferta para São Paulo e Rio de Janeiro será reforçada, fomentando o prestigiado turismo local. Já na capital catarinense, Florianópolis, além da maior oferta doméstica, a companhia duplica a oferta internacional com mais voos para Buenos Aires e lança ligações para Córdoba e Rosário, no interior argentino.

No Norte, a companhia amplia a oferta em 15%, reforçando a região como uma importante fronteira turística, cada vez mais cobiçada por brasileiros e estrangeiros. Destinos como Belém, Palmas e Porto Velho ganham reforço na malha da GOL, enquanto Manaus também contará com operação internacional sazonal para Miami, com dois voos semanais.

“Estamos otimistas quanto ao aumento no número de turistas transportados no mercado doméstico e internacional neste ano. A aviação civil tem um papel fundamental para o desenvolvimento da nossa economia, tanto na geração de empregos quanto no aumento da receita dos estados e municípios. Junto com as empresas aéreas, concessionárias e governos locais, temos trabalhado para ampliar nossa malha aérea e permitir que mais brasileiros possam conhecer as belezas do nosso país”, comemora Silvio Costa Filho, ministro de Portos de Aeroportos.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, ressalta que a iniciativa da Gol favorece a trajetória de crescimento do setor aéreo nacional. “É uma satisfação constatar mais um avanço do programa Conheça o Brasil: Voando, uma parceria de sucesso para ampliar a diversificar a malha aérea nacional, principalmente na alta temporada, incentivando que cada vez mais brasileiros e estrangeiros busquem experiências únicas nos variados destinos e atrativos turísticos de todo o país. Essa ampliação para a alta temporada vai contribuir para mobilizar ainda mais o setor, movimentando as economias locais e com grandes reflexos na geração de emprego”, aponta o ministro.

Crescimento internacional – Na malha internacional, Gol se prepara para registrar a maior alta temporada da sua história. São mais de 4.400 voos e 825 mil assentos disponibilizados aos Clientes brasileiros e do exterior, um acréscimo de 40% frente à oferta do verão de 2023/2024. Isso se deve ao incremento dos voos em rotas consagradas como para Argentina e Flórida, à chegada de 9 novas rotas diversas e à inauguração de três novos destinos: San José (SJO), na Costa Rica, Cancún (CUN), no México, e Aruba (AUA), todas com voos diretos a partir do Brasil operados exclusivamente pela Gol.

Com essa expansão estratégica, a companhia reafirma seu compromisso em conectar mais destinos e oferecer aos passageiros uma experiência de viagem ainda mais ampla e diversificada.

“Nossa malha aérea de alta temporada reflete o compromisso em atender à crescente demanda por viagens. Estamos expandindo nossas conexões, não apenas entre os principais destinos do Brasil, mas também em novos mercados internacionais, evidenciando nossa dedicação em contribuir para o fortalecimento do turismo. Essa estratégia não apenas facilita as viagens dos nossos Clientes, mas também potencializa o acesso a atrações turísticas, impulsionando a economia e promovendo o desenvolvimento regional. O aumento nas operações e a oferta de novas rotas são reflexos do nosso engajamento em proporcionar experiências significativas e acessíveis para todos os Clientes”, afirma Bruno Balan, gerente executivo de Planejamento de Malha Aérea da Gol.

Os voos da Gol são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, que, em configuração internacional, têm capacidade para até 176 passageiros.

Os bilhetes para a alta temporada de verão já estão disponíveis no site e aplicativo da Gol, nas lojas Gol nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.