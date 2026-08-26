Geraldo Mendes desiste da candidatura à reeleição para deputado federal

O deputado federal Geraldo Mendes (União Brasil-PR) desistiu da candidatura à reeleição para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

A decisão acontece em meio a uma série de episódios que colocaram o parlamentar no centro de polêmicas nos últimos anos.

Entre eles está a repercussão de registros que apontaram visitas de Sidney Santos, ex-motorista do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, a gabinetes de deputados em Brasília. Geraldo Mendes aparece entre os parlamentares visitados. Na mesma época, o deputado apresentou projetos relacionados ao mercado de créditos de carbono, tema que, segundo reportagens, também era de interesse de Vorcaro.

Geraldo Mendes também já foi alvo de denúncias feitas pela própria esposa. Em 2020 e novamente em 2024, ela relatou às autoridades episódios de violência. Em uma das denúncias, houve acusação de agressão e ameaça com arma de fogo; posteriormente, também houve acusação de tentativa de estupro. Os episódios foram negados por Mendes.

Agora, com a desistência da disputa eleitoral, a decisão deve provocar repercussão no cenário político do Paraná. (inf Correio de Noticias)