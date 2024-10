Festa dos Estados e das Nações 2024 começa nesta sexta

A Festa dos Estados e das Nações reúne solidariedade, gastronomia, artesanato, cultura e lazer. Em 2024, o tradicional evento será realizado em um novo local, na Praça do Antigo Aeroporto, com início nesta sexta-feira, 11, e segue até o dia 20 de outubro. A festividade, promovida pela Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Assistência Social, Política sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS), ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h30, e aos sábados e domingos, das 10h até a meia-noite.

Responsáveis pelo cardápio gastronômico, 11 instituições assistenciais serão beneficiadas neste ano. Todos os recursos arrecadados serão destinados para as instituições participantes. Cada uma representará um estado ou nação com pratos típicos (confira a lista abaixo).

A festa terá atrações musicais durante todas as noites (veja a programação abaixo). Além disso, no domingo, dia 13, o município promove o ‘Brincar na Rua’, das 14h às 17h, com brincadeiras e atividades recreativas ao ar livre para as crianças e toda a comunidade.

Como é tradição, durante o evento também ocorre a Feira de Artesanato, com exposição e venda de itens produzidos por profissionais de associações de artesanato de Maringá.

Confira as entidades assistenciais participantes e a programação cultural da Festa dos Estados e das Nações:

Entidades assistenciais participantes

– Associação Cultural e Beneficente Nossa Senhora de Sião: barraca paulista, com torresmo de rolo no cardápio

– Centro de Recuperação Missionário de Cristo (CRMC): barraca americana, com hot dog

– Recanto Espírita Somos Todos Irmãos (Resti): barraca com comida mineira

– Casa Assistencial Bezerra de Menezes (Cabem): barraca inglesa, com batata recheada

– Associação Coração Eucarístico de Jesus – Vita Core: barraca italiana, com macarrão (três tipos de molho)

– Projeto Moriah: barraca brasileira, com frango capotado no cardápio

– Associação de Mães Especiais Sol da Manhã (AME): barraca maringaense, com porções

– Associação Norte Paranaense de Áudio Comunicação Infantil (Anpacin): barraca portuguesa, com bacalhau

– Associação dos Surdos de Maringá (Asumar): barraca africana, com sorvete e espetinhos

– Roupeiro Santa Rita de Cássia: barraca com comida baiana e flores

– Provopar: barraca grega, com pastel

Programação musical e Brincar na Rua

– Sexta-feira, 11 | 20h – Apresentação da Banda da Polícia Militar

– Sábado, 12 | 20h – Mari Tenório (MPB)

– Domingo, 13 | 14h às 17h – Brincar na Rua

– Domingo, 13 | 20h – Amigos do Jaspion (Sertanejo raiz)

– Segunda-feira, 14 | 18h – Passantes e Pensantes

– Terça-feira, 15 | 18h – Passantes e Pensantes

– Terça-feira, 15 | 20h – Tercílio Men e Banda

– Quarta-feira, 16 | 18h – Passantes e Pensantes

– Quarta feira, 16 | 20h – Tercílio Men e Banda

– Quinta-feira, 17 | 18h – Passantes e Pensantes

– Quinta-feira, 17 | 20h – Trio Pau Brasil (Forró)

– Sexta-feira, 18 | 20h – Grupo Sambeti (Samba)

– Sábado, 19 | 20h – Trio Maguje (Axé)

– Domingo, 20 | 20h – Ney Lucas e Pazzine (Sertanejo raiz)