Farra das diárias

Até agosto deste ano a Câmara Municipal de Barbosa Ferraz havia gastado R$ 183.806,00 com o pagamento de diárias a vereadores e servidores. O portal do transparência não traz números atualizados, só até agosto, mas somente em um mês – entre 8 de outubro e 8 de novembro – foram mais de R$ 55 mil, de acordo com as portarias que vão da 109 a 134. Para se ter uma ideia, a Câmara Municipal de Maringá, com 15 vereadores, gastou durante todo o ano de 2024 R$ 7.635,80.

A maior parte das diárias são para participação de eventos como seminários e congressos, inclusive um sobre “o trabalho das comissões da Câmara Municipal em final de gestão”. De acordo com levantamento no site de transparência, somente o vereador Wellington Brasil Felix não fez uso de diárias. O presidente, Carlos Roberto Lucindo viajou 8 vezes; Vânora Marla Buim de Andrade, 7; Fabricio Guilherme de Sá, 9; Antonio Faustino da Costa recebeu diárias para 8 viagens; José Augusto Alves de Macedo, 9; José Roberto Dameto, 6; Paulo Sérgio Bahia, 8; e Jefferson Wilson Preisner, 3. Cada viagem consumiu entre 3 e 4 diárias. O MN buscou contato com aquela Câmara, sem sucesso.

Em todo o ano passado, a Câmara de Barbosa Ferraz gastou R$ 252.798,0 com diárias; não há dados de 2021 e 2022. (inf Angelo Rigon)