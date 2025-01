Falecimento

Faleceu nesta madrugada de sábado, 25, José Carlos Toledo, 60, carinhosamente conhecido Carlinhos.

Ele era trabalhador da área da saúde na Uningá. Faleceu devido a complicações causadas pelo diabetes.

Carlinhos atuava também na área musical, sua grande paixão, no auge dos anos 90, foi o vocalista da banda de pop/rock, Flor da Pele, que se apresentou em shows por todo o país. Tendo passagens por outras bandas como Dancin Days e Brasil 2000.

O velório se realiza na Capela do Prever do Alvorada, a partir das 9h. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Maringá no domingo, às 10h.