Acontece na sala nobre 1 da Capela do Prever do Cemitério Parque de Maringá o velório de Maria da Conceição Buquera de Freitas Oliveira, 74. A cerimônia de despedida acontecerá hoje, em horário a ser definido, no Crematório Angelus.

O falecimento de Maringá da Conceição, ocorrido ontem, foi anunciado em redes sociais pelo seu irmão, o empresário Evandro Oliveira, que foi candidato a prefeito de Maringá nas eleições deste ano. “Sua luz e amor permanecerão eternamente em nossos corações. Agradeço a todos pelas orações e pelo carinho neste momento de profunda dor. Descanse em paz, minha irmã amada”, postou.