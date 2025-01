Estrutura de cobertura desaba um dia após formatura

Uma estrutura de cobertura, tipo tenda, desabou parcialmente no início da tarde desta segunda-feira, 20. O equipamento estava montado anexo ao salão do Lebloc Jardim, localizado na rua Pioneiro Tomoichi Kawamoto, no Jardim Nilza, em Maringá.

O espaço foi utilizado para formatura no sábado, 18, dos acadêmicos do curso de medicina, do Unicesumar.

O espaço que a tenda ocupava era uma área ao lado do salão de festas. O desabamento da cobertura ocorreu no início da tarde de hoje, quando uma breve chuva foi registrada na região.

Não há informação de feridos. A estrutura era terceirizada.



Quando de instalação de equipamento de utilização temporária em eventos, se faz necessária a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), assinada por um técnico especialista de acordo com o tipo de estrutura/evento, supervisionado por órgãos competentes e com alvará do corpo de bombeiros.