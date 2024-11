Duas pessoas ficam feridas após acidente em Maringá

O acidente aconteceu na tarde do último domingo, 3, no cruzamento das ruas Senador Accioly Filho com Vereador Arlindo Planas, na Vila Santa Izabel. Um homem que dirigia um Ford Fiesta invadiu a preferencial de uma motocicleta.

O piloto da moto NX Falcon não conseguiu desviar e bateu com muita violência na lateral do automóvel. O motociclista sofreu ferimentos graves na perna. O motorista de aplicativo nada sofreu, mas um dos passageiros precisou de atendimento.

Um adolescente autista que estava acompanhado da mãe sofreu alguns cortes em face por causa de um dos vidros que quebrou da janela. Equipes do Samu e Siate prestaram os atendimentos aos feridos.

Na sexta-feira, 1, uma mulher também invadiu a preferencial de uma caminhonete no mesmo cruzamento. A condutora do GM Celta foi resgatada pelos bombeiros. Moradores pedem providência da Semob. (nf André Almenara)