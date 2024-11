Começando pela contramão

A nova gestão Carlos Alberto de Paula Junior (PSB), em Sarandi, deverá adotar um Código Brasileiro de Trânsito diferente do que vale para o resto do Brasil.

É o que se depreende do que disse De Paula na segunda-feira, ao apresentar o futuro secretário municipal de Segurança e Trânsito, o policial militar Roberto Alexandre Tsutomu Oikawa. Conhecido como “Japonês da Rone”. A Rone foi resultado da fusão do Grupo de Operações Especiais com o Tático Móvel.

O prefeito eleito frisou em vídeo em redes sociais que em sua gestão haverá “menos multa e mais rondas na periferia”. A interpretação de opositores: não se cumprirá as regras de trânsito e a área central ficará livre de ações de segurança? (inf Angelo Rigon)