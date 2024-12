Carros de corrida e de rua: atrações do Racing Festival, evento final da temporada 2024 do Porsche Club Brasil

Por tradição, o Porsche Club Racing Festival é o último encontro do ano e celebra a presença e a história da Porsche em competições. Desta vez, foram expostos no pit lane o Porsche 963, campeão mundial de Endurance (FIA WEC) na classe Hypercar e do IMSA SportsCar na classe GTP, neste último pilotado pelo brasileiro Felipe Nasr, apoiado pela Stuttgart Porsche; o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport MR da Stuttgart Motorsport, campeão do Endurance Brasil em 2024 com Jacques Quartiero e Alan Hellmeister; e o 718 Cayman GT4 RS Clubsport que estreará em 2025 pilotado por essa mesma dupla. Além dos carros, estavam expostos dois capacetes usados por Nasr em 2024 (nas 24 Horas de Daytona e de Le Mans), o troféu recebido pelo título da IMSA e o macacão vestido pelo piloto nas 24 Horas de Le Mans de 2023. A Stuttgart expôs também os mais recentes lançamentos da Porsche no Brasil: o novo Panamera e o Macan Electric, além de quatro exemplares “Pre owned”.

A programação reservou duas sessões de treinos e uma da Flying Lap em cada dia. No sábado, aconteceram também a Porsche Parade (em que todos os carros da marca presentes ao autódromo são convidados a dar duas voltas no traçado em ritmo moderado) e a premiação da Flying Lap, após a qual foram realizados sorteios de artigos Porsche Lifestyle oferecidos pela Stuttgart, de uma réplica do capacete de Ayrton Senna (oferta da Safra Financeira) e de artigos oferecidos pela Clínica Sculpté.

Encerrada a programação do Racing Festival, os associados permaneceram no Velocitta para a premiação dos melhores da temporada. Receberam troféus os que mais se destacaram na Porsche Club Cup (equipes), Drivers Cup (pilotos), Ladies Cup (mulheres), Vintage Drivers (participantes com idade igual ou superior a 60 anos), Route Tour Rallye (regularidade para duplas formadas por familiares) e Route Tour Marathon (para duplas formadas livremente).

Os três primeiros colocados da Porsche Club Cup receberam um presente especial: quadrípticos (obra de arte, no caso quadros, divididas em quatro peças) pintados pelo artista Adonis Alcici. Todos com desenho semelhante (uma roda inspirada nas dos carros da Porsche), mas com cores diferentes. A obra entregue à terceira colocada, Team Acid Green 44, tinha predominância da cor bronze; a da vice-campeã, Invicta Racing, do prateado; e a da campeã, Pégasus, do tom dourado. Também foram entregues troféus aos patrocinadores do Porsche Club Brasil: Stuttgart, Pirelli, Safra Financeira, Sura Seguros, EBK Corretora de Seguros e Porto Seguro.

“Os encontros do Porsche Club Brasil crescem e ganham importância a cada ano. O bom é ver que a competitividade e a vontade de guiar rápido ficam na pista. Fora dela, todos são amigos e se divertem. A importância do Porsche Club Brasil vai além de dar aos proprietários dos carros Porsche uma oportunidade de usá-los com segurança e em ambiente controlado”, afirma Marcel Visconde, presidente da Stuttgart Porsche. “Muitos descobrem a paixão por pilotar e resolvem disputar campeonatos oficiais. A Stuttgart Motorsport tem quatro títulos no Endurance Brasil e começou em 2022 um programa muito eficiente de atendimento a clientes nas corridas. O próprio Jacques Quartiero, campeão da classe GT4, é um deles. No ano que vem, esse programa vai crescer com a entrada de mais dois carros na GT4, com pilotos que começaram no Porsche Club. Essa evolução nos deixa muito contentes”, finaliza Visconde.