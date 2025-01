“Art car” da Stuttgart Motorsport será uma das atrações do GP de São Paulo Mil Milhas

A edição 2025 do GP de São Paulo 1000 Milhas, que acontecerá a partir da meia-noite de 26 de janeiro (sábado para domingo) no Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), em São Paulo, terá a primeira participação de um “art car” (carro artístico) em sua história. O Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport número 21, inscrito pela Stuttgart Motorsport e tripulado por Jacques Quartiero, Alan Hellmeister e Danilo Dirani, terá uma customização especial criada pelo artista Adonis Alcici para enfatizar as formas do carro e a sensação de velocidade.

A customização “art car” foi solicitada por Quartiero, bicampeão do Endurance Brasil na classe GT4 (2023-2024) e vencedor da 1000 Milhas nessa mesma categoria em 2023. “O Jacques encomendou o layout com apenas duas especificações: usar as cores azul, vermelho e amarelo cítrico e colocar a minha identidade artística”, conta Adonis, bastante conhecido por seu trabalho temático com automóveis – especialmente Porsches. “Minhas pinturas têm as setas como elemento visual, a fim de enfatizar o movimento e a velocidade. Ao criar a decoração do carro das 1000 Milhas, aproveitei o estilo da carroceria, os volumes e elementos da carroceria para enfatizar a aerodinâmica e o fluxo de ar”, complementa.

O Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport é o primeiro carro de corrida a competir nas 1000 Milhas com um layout criado por Adonis. Seu primeiro trabalho de grande repercussão nas pistas foi a criação do capacete utilizado por Felipe Nasr nas 24 Horas de Le Mans de 2023, ano em que a prova completou cem anos de existência. Em 2024, Nasr usou capacetes com decorações especiais “by Adonis” nas 24 Horas de Daytona (na qual venceu) e de Le Mans.

Origem na década de 1970 – Muitos consideram o Porsche 917LH da dupla Gérard Larrousse/Willy Kauhsen, segundo colocado nas 24 Horas de Le Mans de 1970, como o primeiro “art car” da história. Anatole Lapine, então chefe do departamento de estilo da Porsche, aplicou ao carro um visual psicodélico nas cores roxo e verde. No ano seguinte, Lapine criou outro “art car” famoso: o “porco rosa” do Porsche 917/20 de Reinhold Joest/Willy Kauhsen. Nos dois casos, as decorações alternativas substituíram (somente em Le Mans) o esquema de cores tradicional da Martini, então patrocinadora de uma das equipes da Porsche.

Um passo adiante foi dado em 1975, quando o piloto francês Hervé Poulain solicitou uma decoração especial para seu BMW ao pintor e escultor estadunidense Alexander Calder. A repercussão fez com que nos anos e décadas seguintes outros artistas de renome fossem convidados para criar decorações alternativas em carros de corrida, especialmente nas 24 Horas de Le Mans. De 1975 a 2024, assinaturas como as de Andy Warhol, Roy Liechtenstein, Frank Stella, César Baldaccini, Troy Lee, Richard Phillips, Laurent Minguet e Julie Mehretu, entre outras, estiveram em carros de diversas marcas. Em 2019, a equipe Risi Competizione competiu na prova francesa com uma decoração criada por 21 pares de estudantes da ENSAAMA, a Escola de Arte e Design de Paris.

Criados pela equipe oficial da Porsche na década de 1970, os “art cars” tornaram-se atrações à parte nas 24 Horas de Le Mans. Agora chegam ao GP de São Paulo 1000 Milhas por intermédio de outra equipe da marca, a brasileira Stuttgart Motorsport.