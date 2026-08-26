Câmara de Maringá “racha”

Em votação na manhã dessa terça-feira, 25, na Câmara de Vereadores de Maringá, a Casa praticamente rachou ao discutir o veto do Executivo ao projeto aprovado que instituía a Sala da Juventude de forma permanente na Agência do Trabalhador.

Para derrubar o veto do prefeito Silvio Barros (PP), eram necessários, 12 votos, como a presidente Majô (PP) se absteve, mesmo com a maioria simples do votos por 11 a 10, o veto ficou mantido ao projeto do vereador Diogo Altamir da Lotérica (PSDB).