Briga entre funcionários quase termina em morte dentro do Ceasa de Maringá

A tentativa de homicídio ocorreu na manhã desta sexta-feira, 3, nas dependências do Ceasa de Maringá, localizado na rodovia PR-317, na saída para Campo Mourão. Fabiano Ferreira Proença, de 46 anos, foi vítima de uma atentado durante uma confusão com outro funcionário da mesma empresa.

A vítima foi atacada com um canivete. Fabiano foi ferido por dois golpes nos braços e dois no tórax, a perfuração, aparentemente, não teria atingido o pulmão. A lesão mais grave foi em um dos braços, perdendo muito sangue.

Equipes do Siate e Samu estiveram no local prestando os atendimentos ao paciente. Fabiano Ferreira foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Universitário de Maringá onde permanece internado. O autor das facadas que está identificado conseguiu fugir antes da chegada da Polícia Militar. (inf André Almenara)