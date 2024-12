Baitaca e Michel Teló no programa Viver Sertanejo

Apresentado por Daniel, “Viver Sertanejo” vai ao ar aos domingos, depois do “Globo Rural” na TV Globo. O programa estreou no último dia 15. Ainda não foi divulgada a data da exibição do programa com a participação do Baitaca. No mesmo programa participaram Michel Teló e Iasmim Santos.

Daniel, 56, é o novo rosto da Globo aos domingos. O cantor sertanejo estreia como apresentador do Viver Sertanejo, no próximo dia 15 de dezembro, a partir das 9h25 (de Brasília), com a meta de conquistar o seu espaço na TV. O desafio é visto pelo artista como “novo combustível” para buscar novidade na carreira após 40 anos de shows pelo Brasil afora.

“Acredito que o Viver Sertanejo traz combustível para seguir em frente, para ter a certeza absoluta. Poxa, que legal fazer parte da vida das pessoas ainda hoje e agora de forma diferente, de um jeito que eu imaginava, mas eu não imaginava, sabe? Era uma utopia até então e agora está se tornando realidade.”

Novo programa de Daniel promete fortes emoções aos fãs do universo sertanejo. Afinal, a atração trará nomes famosos do público, como Chitãozinho e Xororó, Maiara e Maraisa, Lourenço e Lourival, e artistas em ascensão na música, como Ana Castela, Grelo, Mari Fernandes, entre outros.

“São encontros de gerações. Tenho certeza que vai proporcionar, para quem está em casa, um prazer enorme, porque a gente vai estar diante, às vezes, de dois artistas em que um é fã do outro e vice-versa. As pessoas vão conhecer um pouquinho mais da vida de cada um desses artistas, que são personagens importantes para nossa história e que nos representam“, destacou o apresentador e cantor Daniel.