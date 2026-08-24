Alexandre Curi assume a liderança e Deltan cai para terceiro em pesquisa para o Senado
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado Alexandre Curi (Republicanos), assumiu a liderança na disputa pela primeira vaga ao Senado no Paraná, segundo uma pesquisa do Instituto Índice divulgada no último sábado (22). Curi aparece com 21,09% das intenções de voto, à frente de Gleisi Hoffmann (PT), com 19,92%, e de Deltan Dallagnol (Novo), que registra 19,51% e ocupa a terceira colocação. Transporterodoviário
Filipe Barros (PL) aparece na sequência, com 16,05%. Cristina Graeml (PSD) registra 7,02%, Dr. Rosinha (PT) tem 2,18%, Karen Guerreiro, 0,91%, Joaquim do MLB, 0,26%, e Marcelo Marcelino, 0,01%. Os votos em branco, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 7,31%, enquanto 5,74% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam.
A pesquisa foi realizada nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2026 e ouviu 1.200 eleitores do Paraná. O levantamento utiliza amostragem probabilística e tem nível de confiança de 95%, com margem de erro máxima estimada em 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR-01754/2026.
Segunda vaga
O Instituto Índice também perguntou separadamente em quem o eleitor votaria para a segunda vaga ao Senado. Nesse cenário, 16,24% responderam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Dr. Rosinha aparece com 14,88%, seguido por Filipe Barros, com 14,79%. Deltan Dallagnol registra 13,92%, Alexandre Curi tem 10,02%, Cristina Graeml, 8,02%, e Gleisi Hoffmann, 6,12%. Outros 14,59% não souberam ou não responderam.
Pesquisa espontânea
Na pergunta espontânea, quando nenhum nome é apresentado aos entrevistados, 71,49% disseram não saber ou não responderam. Deltan Dallagnol foi citado por 8,26%, Gleisi Hoffmann por 4,75%, Alexandre Curi por 4,02% e Filipe Barros por 2,12%. Brancos, nulos ou nenhum somaram 4,13%. (HojePR). (inf site Contraponto)