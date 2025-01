Administração Barros/Jacovós é recepcionada por servidores e comunidade no Paço Municipal

Nesta quinta-feira, 2, primeiro dia de expediente da Prefeitura, o prefeito Silvio Barros, a vice-prefeita Sandra Jacovós e a primeira-dama, Bernadete Barros, foram recepcionados por servidores e comunidade na entrada do Paço Municipal.

Durante a recepção, Silvio Barros expressou gratidão aos servidores municipais e reforçou a importância da união da equipe para uma gestão pública eficiente. “Só conseguiremos fazer uma boa gestão se tivermos espírito de equipe. Vamos atuar com ética e transparência e valorizar cada um dos nossos servidores”, afirmou.

O prefeito destacou o compromisso com equilíbrio financeiro e com a elaboração de estratégias para captar recursos junto às esferas estadual e federal, além de estabelecer parcerias com a iniciativa privada. “Nossa meta é equilibrar as contas, sem comprometer o andamento das obras e projetos em execução”, garantiu. “Vamos garantir que os serviços públicos sejam eficientes e atendam às necessidades da população. Isso só será possível com planejamento e responsabilidade fiscal”, acrescentou.

Silvio Barros também reforçou o compromisso de preparar Maringá para o futuro. “Queremos que este seja um mandato que inspire confiança e que deixe um legado para as próximas administrações. Maringá merece mais e estamos prontos para trabalhar incansavelmente por isso”, frisou.

Gestão participativa – Para manter contato direto com os maringaenses e ouvir as reivindicações e demandas, o prefeito Silvio Barros reforçou que, a partir da próxima semana, iniciará os atendimentos à comunidade no Gabinete. Todas as quintas-feiras, a partir das 6h, ele atenderá os maringaenses pessoalmente. “Vamos, juntos, construir soluções que atendam às necessidades da comunidade”, destacou o prefeito.