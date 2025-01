Acidente em rodovia deixa um morto e dois feridos

Um gravíssimo acidente acabou tirando a vida de um motorista no final da manhã desta quinta-feira, 9, na rodovia PR-444, em Mandaguari. Uma camionete Chevrolet S10 com placa de Umuarama bateu com muita violência na traseira de uma carreta.

Ambos veículos seguiam sentido Maringá quando houve a colisão. A camionete ficou com a parte dianteira debaixo da carroceria da carreta. O condutor morreu ao ser prensado pelas ferragens. Uma mulher que sofreu afundamento de crânio e outros ferimentos foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa.

Já um segundo homem que estava de passageiro na S10 ficou preso entre as ferragens. A vítima precisou ser entubada pelo médico intervencionista Mauricio Lemos. O paciente foi transportado ao Hospital Bom Samaritano pelo Grupo de Operações Aéreas do Samu.

Os ocupantes da camionete estavam retornando de uma viagem. É possível que o motorista e passageiros estavam indo para Umuarama. A ocorrência contou com mais de 20 profissionais do Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil e Grupo de Resgate Aéreo. As causas do acidente serão apuradas pela PRE. (inf André Almenara)