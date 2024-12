Depois de 30 anos de casa, a jornalista Ana Zimmerman foi desligada da RPC na terça-feira e manifestou-se ontem, recebendo elogios de colegas de profissão. Postou uma foto quando fez um teste de vídeo, em 1995, e outra de reportagem feita para o programa Fantástico.”

“Não me arrependo de nada. Vivi quase três décadas entrando na sala, no quarto das pessoas, na tv do restaurante ou na tela do celular, pra que elas soubessem de algo realmente importante, de uma denúncia, um serviço, de uma lição de vida ou de uma inspiração pra seguir em frente. Sempre fui fiel à verdade. O maior elogio pra mim era ouvir de um telespectador que quando eu falava ele sabia que podia acreditar. (…) A contadora de história foi desligada. Não vale a pena contar o porquê (que nem sei ao certo) ou quem não me quis mais, porque aqui nessa minha história só vai ter personagens legais! (…) Agora, sigo pra um novo capítulo, depois de uma breve pausa”, escreveu. (inf Angelo Rigon)