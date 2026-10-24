Sem categoria

Vereadores do PSD de Maringá permanecem nos cargos

Publicada decisão do TSE sobre alegada fraude à cota de gênero

Foto de redação redação24/10/2026
WhatsApp Image 2026 07 20 at 23.49.16 Vereadores do PSD de Maringá permanecem nos cargos

O Tribunal Superior Eleitoral por unanimidade manteve decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao negar agravo regimental na ação sobre suposta fraude da cota de gênero no PSD de Maringá, nas eleições municipais de 2024 (saiba mais).

O Ministério Público deu parecer pela aceitação do recurso, que implicaria na alteração da composição da Câmara Municipal de Maringá. O relator, ministro Nunes Marques, foi o relator e defendeu a manutenção da decisão de primeira e segunda instância, apesar das alegações da Procuradoria. O caso, depois de passar com voto da maioria dos desembargadores do TRE-PR, foi defendido por advogados do diretório nacional do PSD. A votação, aberta dia 16, encerrou-se ontem.

Votaram com o relator os ministros Ricardo Villas Boas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Floriano de Azevedo Marques, Estela Aranha, André Mendonça e o presidente Nunes Marques. A decisão contraria a maioria das votações de casos semelhantes no TSE. (inf Angelo Rigon)

Foto de redação redação24/10/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Após denúncia, 12 policiais são afastados

Após denúncia, 12 policiais são afastados

19/10/2026
Foto de Centro de equoterapia gratuito será implantado no Parque de Exposições de Maringá

Centro de equoterapia gratuito será implantado no Parque de Exposições de Maringá

10/05/2026
Foto de Transporte e encomendas

Transporte e encomendas

02/12/2025
Foto de Inauguração

Inauguração

03/09/2025
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo