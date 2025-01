Total de vítimas mortas em acidente entre dois carros no Paraná sobe para 5

De acordo com a Polícia Civil, um dos veículos envolvidos foi um sedan que transportava uma família de Goiás. Nele, estavam cinco ocupantes; três adultos e um adolescente, que morreram, e a criança sobrevivente.

No outro veículo, que tombou, estava apenas o motorista. Ele era morador de Campo Largo, cidade da região metropolitana de Curitiba, e morreu no local.

As vítimas são:

Everaldo Luís Miranda, 57 anos (motorista do carro de Goiás);

Sirley Mendonça Cabral, 60 anos (passageira do carro de Goiás);

Laisa Fabrini Mendonça Machado, 36 anos (passageira do carro de Goiás) ;

Victor Hugo Mendonça Souza, 16 anos (passageiro do carro de Goiás);

Gerson José de Almeida, 42 anos (motorista do carro de Campo Largo).

Segundo informações apuradas pela RPC, chovia no momento do acidente. O trecho em que os automóveis estavam é de pista simples e não possui acostamento.

Com o impacto da batida, os carros ficaram totalmente destruídos. Um deles foi arremessado para fora da pista e o outro tombou.

As causas do acidente estão sendo investigadas. (inf G1/foto: Kathulin Tanan/RPC)