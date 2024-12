Maringaenses são citados em reportagem sobre ONG suspeita de sobrepreço

Um dos assuntos mais comentados da semana é a reportagem de Demétrio Vecchioli e Constança Rezende, publicada na Folha de S. Paulo sob o título “ONG investigada recebe R$ 90 mi de emendas e tem suspeita de sobrepreço“. Associação alvo da CGU paga R$ 35 mil em aluguel de computador para campeonato de games, 11 vezes o valor de compra do equipamento. Os nomes do casal Ricardo e Cida Barros são citados na matéria, assim como um ex-procurador jurídico das gestões municipais do PP de Maringá.

Em 2022, a ONG Associação Moriá, com sede em Brasília (DF) e comandada por militares e ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro, era presidida por Gustavo Augusto Fonseca de Deus. Um trecho da reportagem: “Ex-militar, Fonseca de Deus trabalhou com gestão de projetos de Esporte no então Ministério da Cidadania. Chegaram depois à ONG o capitão reformado José Ferreira de Barros, seu colega na Marinha, e Daniel Romaniuk Pinheiro Lima, que comandou a assessoria jurídica do Ministério da Saúde na gestão de Ricardo Barros (PP) após trabalhar para a esposa do agora deputado federal. Ferreira de Barros e Pinheiro Lima são respectivamente vice-presidente e diretor administrativo da ONG”.

Romaniuk foi assessor de Ricardo Barros, advogado de campanhas eleitorais do PP, chegando a ser nomeado procurador jurídico em Maringá e, quando o deputado foi ministro, tornou-se assessor especial e consultor jurídico do MS. Sua nomeação causou nota de repúdio da Associação Nacional dos Advogados da União, justamente pelo seu vínculo com Barros. No curto governo Cida Borghetti (PP) ele foi chefe de gabinete. Não conseguiu-se confirmar se Romaniuk permanece na ONG, já que o site da associação não disponibiliza informações sobre a diretoria e conselhos. (via blog do Rigon)