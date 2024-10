Incêndio de grandes proporções destrói vários veículos apreendidos em pátio da Polícia Militar

Na tarde desta segunda-feira (28), ocorreu um incêndio que destruiu cerca de 70 veículos que estavam em um pátio do 10º Batalhão da Polícia Militar em Apucarana, norte do Paraná. Segundo a corporação, o fogo começou em uma área de mata e inicialmente atingiu um carro, mas depois se espalhou pelo restante da frota.

A PM não soube dizer quantos veículos foram destruídos parcial ou totalmente, mas acredita que entre 60 e 70, perto de 41% do total, que é 170. Eles pertencem ao Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) e estavam no local à espera de serem leiloados.

As chamas foram notadas por um policial que vistoriava o pátio. Ele avisou outras equipes, que tentaram combater o incêndio com extintores e baldes de água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o avanço do fogo. Outros veículos foram retirados pelos PMs. Ninguém ficou ferido. (inf G1 Pr)