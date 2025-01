Começou bem

Aluguel, transporte, água e luz de muitas famílias que trabalham para a Ágil, empresa que terceiriza serviços no Asilo São Vicente de Paula, continuam atrasados. Ontem, 13, aguardava-se o pagamento dos meses atrasados, anunciados no final da sexta-feira, 10, em rede social pelo secretário de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa, Leandro Bravin (foto), mas ninguém recebeu.

Da empresa a informação repassada aos funcionários era de que o dinheiro não havia sido repassado pelo município. Teme-se que piore ainda mais o tratamento e manutenção da qualidade de vida das pessoas idosas que permanecem no estabelecimento. (inf Angelo Rigon)

Mais uma vez fica clara a falta de planejamento para a transição entre as duas gestões, a ação de transição é justamente para alinhar o andamento de licitações, pagamentos, contratações, etc., em fim de mandato e inicio de comando de outra gestão municipal. E olha que o atual prefeito, Silvio Barros (PP) foi gestor deste município por oito anos, e a nova vice-prefeita, Sandra Jacovós (PL) foi secretária de Assistência Social no governo Ulisses Maia (PSD) .