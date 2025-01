Cenas dos próximos capítulos

Com direito a mapinha para explicar (antes ele usava mais grafismo 3D), o deputado federal licenciado (em seu lugar está o londrinense Marco Brasil) Ricardo Barros esteve na sexta-feira, 24, no programa Balanço Geral e deu detalhes, ao apresentador Salsicha, do novo sonho de Maringá, o maior data center do Brasil.

A instalação da RT-One dar-se-dá, segundo explicou o secretário do governador Ratinho Junior (PSD), no terreno de 400 mil metros quadrados que foram reservados, 13 anos atrás, para ser o pólo aeronáutico – outra promessa pepista nunca cumprida. O símbolo da promessa àquela época foi o italiano Luigino Fiocco, tratado com honras de estado mesmo sendo procurado pela polícia por enganar o governo da Itália. A família Barros tirou fotos dentro de um helicóptero, mas a fábrica nunca saiu do papel. O deputado licenciado deu como certo que o local já é uma Zona de Processamento de Exportação, o que não procede, já que ainda não há autorização do Ministério do Desenvolvimento. Barros falou de desapropriação de terrenos ao redor, o que soou estranho para muita gente.

A coisa foi tão rápida – afinal de contas, tudo foi colocado como certo 22 dias depois da posse do atual prefeito – que confundiram call center com data center. Call center é o que foi prometido, e não cumprido, não primeira gestão Ulisses Maia (PSD). (inf Angelo Rigon)