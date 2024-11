Veículo fica pendurado em muro de residência na cidade de Sarandi

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após causar um acidente impressionante na noite de domingo, 10, em Sarandi. A vítima ocupava uma GM Meriva quando bateu em outro carro estacionado.

Logo em seguida, o condutor perdeu a direção do veículo e colidiu contra o muro de uma residência localizada na Avenida Morangueira, no Jardim Universal. O automóvel ficou pendurado no portão e muro da residência.

Apesar do susto e danos materiais, o motorista foi retirado do veículo sem ferimentos. A vítima teria dito aos policiais que estava fugindo de pessoas que teriam o ameaçado de morte. A Polícia Militar desconfiou da versão apresentada pelo motorista. (inf André Almenara)