Possíveis desdobramentos?

No dia 4 de fevereiro, o secretário de Infraestrutura e Limpeza Urbana de Maringá, Vagner Mussio, estará na tribuna da Câmara de Vereadores para esclarecer dúvidas e apresentar o andamento dos trabalhos da secretaria.

O convite foi protocolado junto à Presidência do Legislativo pelo vereador do Agir, Luiz Neto, que segundo ele; “é uma oportunidade para entender como foram recebidas as secretarias, as condições dos equipamentos e os planos para serviços essenciais como recape, roçada, poda de árvores e obras de infraestrutura que impactam diretamente a vida dos maringaenses.”